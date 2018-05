È Andrea Torresani il bassista che sostituirà Claudio Golinelli per le prime date del nuovo tour negli stadi di Vasco Rossi. La notizia è stata data da Tania Sachs, storica portavoce del rocker di Zocca, sul sito web ufficiale di Vasco: "Confermiamo che il Gallo (Claudio Golinelli) non potrà partecipare alle prime date del tour. Vasco è, naturalmente, molto preoccupato per la sua salute e gli augura di stare bene presto. Intanto, però, è già impegnato con la band in un intenso e straordinario lavoro con Andrea Torresani, bassista milanese e musicista di grande qualità", si legge nella breve nota.

Il Kommandante, dal canto suo, ha voluto dedicare a Golinelli (le cui condizioni sarebbero stabili) un post pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, augurandogli di tornare presto in salute dopo il malore che lo ha colpito durante le prove del tour a Lignano. Citando "Cosa succede in città", la canzone del 1985 che aprirà i concerti del nuovo tour, Vasco ha scritto: "Siamo noi... Che dobbiamo andare avanti! Un abbraccio forte al Gallo! Gli auguro di stare bene presto! The show must go on!".

Classe 1982, Andrea Torresani ha all'attivo collaborazioni con - tra gli altri - Franco Battiato (ha fatto parte della band che ha accompagnato il cantautore siciliano sul palco del concerto all'Arena di Verona insieme a Antony Hegarty di Antony and the Johnsons, nel 2013, e della band del tour congiunto con Alice del 2016), Eros Ramazzotti, Tiziano Ferro, Elisa e Biagio Antonacci. Ha inoltre suonato nei dischi di Raphael Gualazzi ("Love life peace", 2016), Paola Turci ("Il secondo cuore", 2017), Ermal Meta ("Non abbiamo armi", 2017 - il basso in "Non mi avete fatto niente" è suo) e Giusy Ferreri ("Il mio universo", 2011).