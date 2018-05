Dopo la notizia del malore improvviso durante le prove a Lignano e del successivo ricovero in ospedale a Udine, arrivano ora i primi aggiornamenti sulle condizioni di salute di Claudio Golinelli, il bassista di Vasco Rossi.

Secondo quanto riferisce l'Ansa, citando fonti ospedaliere, "il Gallo" sarebbe tuttora ricoverato in terapia intensiva nel reparto di anestesia e rianimazione dell'Asuiud di Udine. Le condizioni del bassista sarebbero stabili e la prognosi ancora riservata "per il permanere di alcuni elementi di criticità". L'agenzia riferisce inoltre che una squadra multidisciplinare dei sanitari dell'Ospedale Santa Maria della Misericordia avrebbe individuato un percorso diagnostico-terapeutico.

Come già riportato da Rockol nella giornata di ieri, è praticamente certo che Claudio Golinelli non possa essere presente né alla data zero del nuovo tour negli stadi del rocker di Zocca (in programma domenica 27 maggio allo Stadio Teghil di Lignano Sabbiadoro) né alle prime date (in programma il 1° e 2 giugno a Torino e il 6 e 7 giugno a Padova). Ancora non si hanno notizie sul nome del musicista che sostituirà il bassista sul palco.