Dopo i primi due brani, fatti circolare in marzo, e il terzo, uscito in aprile, Mike Shinoda dei Linkin Park ha diffuso un altro nuovo brano, che sarà incluso nell'album "Post traumatic", in uscita il 15 giugno: s'intitola "Running from my shadow", e vede un featuring di Grandson.

L'album conterrà anche i brani dell'EP "Post traumatic", uscito in gennaio.

L'album "Post Traumatic" vedrà collaborazioni con Chino Moreno dei Deftones, Machine Gun Kelly, K. Flay e Blackbear.