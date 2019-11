La storia della musica è punteggiata da personaggi bizzarri. Uno fra questi è senz’altro Screaming Lord Sutch, nome d’arte del britannico David Edward Sutch: un cantante che ha avuto come musicisti accompagnatori gente come Keith Moon, Jeff Beck, Jimmy Page, Ritchie Blackmore, Charlie Watts e Nicky Hopkins, ma che è più conosciuto per le sue stranezze (ha partecipato a oltre quaranta elezioni per il Parlamento britannico, in qualità di leader dell’Official Monster Raving Loony Party, e ha sempre perso) che per le sue canzoni.

Peccato, perché a parte l’originalità dei suoi spettacoli molto horror-teatrali (ben prima di Alice Cooper) alcuni dei singoli di Screaming Lord Sutch sono diventati dei piccoli classici. Ve li riproponiamo nell’anniversario della nascita del loro interprete, avvenuta il 10 novembre del 1940 (la sua scomparsa invece è datata 1999).