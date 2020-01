Il soul bianco di Paul Young

Tra i dischi d’esordio di maggiore successo pubblicati negli anni ottanta va indubbiamente annoverato “No parlez” di Paul Young. Uscito nel luglio del 1983 l’album rimase per i successivi sei mesi nelle parti altissime delle classifiche di vendita trascinato dalle cover di “Wherever I lay my hat”, “Come back and stay” e “Love will tear us apart” rivelando così il talento dell’allora 27enne interprete di Luton (Gran Bretagna). In verità, Young in seguito non riuscì a replicare i fasti del suo folgorante debutto e a raggiungere la vetta delle classifiche, ma ha comunque messo insieme una più che buona carriera. Oggi, nel giorno del suo compleanno - Paul Young è nato il 17 gennaio 1956 - lo celebriamo riascoltando le sue interpretazioni più note.