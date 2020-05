di Andrea Mirò

Una decina di canzoni per farmi gli auguri? Non ce la si fa. Tutt’al più si può appuntare qualche ricordo, e gli ascolti in generale di quel tal periodo della vita, compiendo una specie di percorso emozionale a zig zag (mio, ovvio: è il mio compleanno!).

Ne mancheranno sempre millemila, ma almeno una decina c’è. (continua)