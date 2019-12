‘The Godfather of Soul’, ‘Mr. Dynamite’, ‘Funky President’, ‘Sex Machine’, sono solo alcuni dei soprannomi che si è meritato (o anche auto attribuito) James Brown. Era nato il 3 maggio 1933 a Barnwell (South Carolina) e ci ha lasciato il giorno di Natale del 2006, all’età di 73 anni. Ci ha lasciato per andarsene da una qualche parte che non sappiamo proprio dire dove, lasciandoci un pochino più soli ad affrontare i dolori e i piaceri della vita. Ma, ovunque sia andato, ha avuto l’accortezza di non portare con sé quella incomparabile meraviglia composta dalle sue canzoni. E’ stato un grande. Uno dei più grandi. Indimenticabile. Quella che potete ascoltare più avanti è la sua musica.