Renato Zero, numero uno in cinque decenni consecutivi

Renato Fiacchini in arte Zero nato a Roma il 30 settembre 1950 ha una lunga carriera alle spalle. E’ uno dei cantautori più singolari ed amati dal pubblico italiano da oltre quaranta anni. Le sue canzoni hanno conquistato più di una generazione. Ai suoi concerti convivono nonni e nipoti. Renato Zero ha un ottimo feeling con le classifiche di vendita, ha infatti piazzato un suo album alla posizione numero uno in cinque differenti decenni, a partire da “Erozero” uscito nel 1979. A seguire, per celebrare i suoi 69 anni, ricordiamo con una canzone ognuno degli album che hanno raggiunto la vetta della classifica.