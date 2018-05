E’ morto all’età di 45 anni l’ex batterista della band alternative metal dei Murderdolls Ben Graves. La notizia è stata data dalla fidanzata Lydia. Ben ha combattuto un cancro negli ultimi 11 mesi.

In un comunicato Lydia dice:

"È incredibilmente difficile per me scriverlo, ma so che è necessario perché Ben ha davvero tanti amici e fan. Molti di voi non sanno che Ben ha combattuto contro un cancro negli ultimi 11 mesi. Fu una sua decisione per mantenere la sua salute tranquilla. Ben è morto oggi, il 9 maggio, per le complicazioni dovute al suo cancro. La sua diagnosi è stata dura, ma ha combattuto una lunga battaglia per cercare di battere ogni probabilità. Alcune battaglie non possono essere vinte, non importa quanto tu ci provi. Per favore, rispettate me, la sua famiglia e gli amici intimi nel nostro dolore. Anche se sapevamo che alla fine sarebbe arrivata, la complicazione è stata improvvisa e inaspettata. È devastante perdere qualcuno che ami più di te stesso, il mio cuore è spezzato, il mio cuore è morto con lui".