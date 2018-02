In occasione del Record Store Day il 21 aprile i Led Zeppelin pubblicheranno un singolo sette pollici in edizione limitata prodotto da Jimmy Page e stampato su vinile giallo che conterrà due missaggi di studio mai sentiti prima, selezionati personalmente da Page perché fossero pubblicati: il “Sunset Sound Mix” di “Rock And Roll” e l’ “Olympic Studios Mix” di “Friends”.

Solo due precedenti “Sunset Sound Mixes” sono stati pubblicati: la prima era la versione di “When The Levee Breaks” nell’album originale e la seconda era il mix “Stairway To Heaven” che debuttò nella deluxe edition nel 2014. L’inedita “Olympic Studios Mix” di “Friends” è una versione ridotta al minimo, senza l’orchestrazione del mixaggio finale.

I Led Zeppelin pubblicheranno una versione nuovamente rimasterizzata del loro classico album live “How The West Was Won” in più formati il prossimo 23 marzo. La raccolta cattura le performance dei leggendari concerti al Los Angeles Forum e alla Long Beach Arena il 25 e 27 giugno 1972. Fuse insieme e sequenziate in modo da riprodurre un unico concerto dall’inizio alla fine in 3 CD e 4 LP.