Il sito non ufficiale di notizie sulla leggendaria band britannica Led Zeppelin News ha fatto notare ieri che il catalogo Amazon ha aggiunto tra i suoi prodotti una ristampa dell’album live “How The West Was Won” (2003) del quartetto capitanato da Robert Plant e Jimmy Page, che raccoglie una selezione tra i live del gruppo al Los Angeles Forum e alla Long Beach Arena il 25 e 27 giugno del 1972. Come data a partire dalla quale il prodotto sarà disponibile il colosso dell’e-commerce riporta il 23 marzo, stessa cosa per il sito Bull Moose. Per il momento, nulla di ufficiale è stato però comunicato in merito alla ristampa.

L’azienda di Jeff Bezos mostra le diverse opzioni d’acquisto, svelando i vari formati nei quali “How The West Was Won” sarà disponibile, ovvero la versione da 4 LP, quella da 3 CD, quella deluxe da 4 LP, 3 CD e 1 DVD e, infine, quella in audio blu-ray. Il cofanetto deluxe include anche una stampa e una card per scaricare l’audio del disco in alta definizione. Da quello che si evince in nessuno dei formati sono incluse bonus tracks e materiali inediti. L’audio sarebbe stato rimasterizzato sotto la supervisione di Jimmy Page.

La ristampa dell’album del 2003 rientra tra le iniziative di celebrazione del cinquantesimo della band, che includono la pubblicazione di brani inediti e il lancio sul mercato del volume di fotografie “Led Zeppelin Live Times”.