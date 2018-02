Si terrà anche nel 2018 "Campusband - Musica & matematica", concorso musicale riservato alle band emergenti ideato e promosso da Mogol, Mario Lavezzi e Franco Mussida. Rispetto alle passate edizioni, a Campusband 2018 sarà aperta l'iscrizione anche agli interpreti, ai quali sarà riservata una categoria analoga a quelle già previste per band e cantautori.

Una commissione di addetti ai lavori selezionerà dodici finalisti (quattro per la categoria “Band”, quattro per la categoria “Cantautori” e quattro per la categoria “Interpreti”) che si esibiranno dal vivo alla finale del concorso: il contest è aperto ai minori di 25 anni che frequentino università o corsi scolastici. Le band, per essere ammesse, dovranno presentarsi con una formazione composta per almeno il 30% dei componenti da studenti.

Per partecipare è necessario inviare un brano inedito (depositato regolarmente presso SIAE – Società Italiana degli Autori ed Editori) e un brano edito o una cover entro e non oltre il 30 maggio 2018 seguendo le istruzioni presenti sul sito ufficiale www.campusband.it. Il vincitore avrà diritto a un contratto discografico per pubblicare un brano inedito e una cover, realizzando un videoclip del brano inedito. Due borse di studio, una presso il Centro Europeo di Tuscolano, e una presso il Centro Professione Musica di Milano, saranno asssegnate ai vincitori del premio della critica.