E’ morto per cause naturali all’età di 89 anni il cantautore e pianista Fats Domino, pioniere del rock’n’roll e del ryhthm and blues. Negli anni cinquanta firmò successi come "Ain't that a shame", "Blueberry Hill" e "I'm Walkin'". Per dare una misura dell'importanza di Domino basti pensare che ha venduto più dischi - 65 milioni - di qualsiasi altro rocker degli anni '50 al di fuori di Elvis Presley, facendo meglio di gente del calibro di Chuck Berry, Buddy Holly e Little Richard.

Antoine Dominique Domino Jr. era nato il 26 febbraio 1928 a New Orleans (Louisiana). Iniziò a suonare nei bar della città a 14 anni. Il primo singolo, "The fat man", risale al 1949. Il brano è accreditato come il primo disco rock che abbia venduto oltre un milione di copie e alcuni lo considerano il primo singolo del rock'n'roll.

Nel 1955 pubblicò la hit "Ain't it a shame", l'anno successivo la cover di "Blueberry hill" della Glenn Miller Orchestra fu uno dei suoi maggiori successi. Seguirono poi altre hit come "If you I love", "Valley of tears", "The big beat", "Whole lotta loving", "I'm ready" e "Walking to New Orleans". Uno degli ultimi singoli di Domino a entrare in classifica fu, nel 1968, la cover di "Lady Madonna" dei Beatles.

Ha continuato ad andare in tour fino al 1991, quando un problema di salute lo ha praticamente costretto a ritirarsi nella natia New Orleans in compagnia della moglie e dei suoi otto figli. Nel 2005 la sua leggendaria casa venne spazzata via dalla furia dell'uragano Katrina.