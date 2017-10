I Tears For Fears hanno pubblicato una nuova canzone, la prima in ben 13 anni.

Il brano si intitola "I love you but I'm lost" ed è una delle due canzoni inedite che il duo britannico ha registrato per la raccolta "Rule the World", che - come già riportato da Rockol - uscirà il prossimo 10 novembre.

Ascolta "I love you but I'm lost":

I Tears For Fears non pubblicano un nuovo album dal 2004, anno in cui uscì "Everybody loves a happy ending". Nel 2014, in occasione del Record Store Day, la giornata che celebra a livello internazionale i negozi indipendenti di musica con uscite speciali e rarità, il duo ha pubblicato un EP intitolato "Ready boy & girls?", contenente cover di Animal Collective, Arcade Fire e Hot Chip.