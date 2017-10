Emma Marrone è tornata in studio di registrazione per lavorare al suo nuovo progetto discografico, l'ideale seguito di "Adesso" del 2015: e con lei ci sono anche due musicisti d'eccezione.

Alle lavorazioni del nuovo disco della cantante salentina, secondo le immagini postate sui social network da Emma stessa, stanno prendendo parte anche Enrico Matta e Paul Turner, rispettivamente batterista dei Subsonica e bassista dei Jamiroquai.

#Repost @francisavini with @repostapp ・・・ Prime magie✨ @real_brown A post shared by Emma Marrone (@real_brown) on Oct 2, 2017 at 9:58am PDT

Io e #matthowe. Ascoltiamo e ridiamo. Siamo felici delle nuove canzoni. Che belli i suoi suoni. Che gioia lavorare con lui. La musica. A post shared by Emma Marrone (@real_brown) on Oct 3, 2017 at 3:52am PDT

Onorata. @paulturnerbass @enrico.matta #recordingstudio A post shared by Emma Marrone (@real_brown) on Oct 4, 2017 at 6:04am PDT

La produzione dell'album sarebbe stata nuovamente affidata a Luca Mattioni, già al fianco di Emma per il precedente "Adesso", ma in studio con la cantante c'è anche Matt Howe, ingegnere del suono che collaborò con Lauryn Hill per l'album "The miseducation of Lauryn Hill", premiato come Album of the Year ai Grammy Awards del 1998.

Non sono stati resi noti ulteriori dettagli a proposito del nuovo album di Emma. Dalla sua casa discografica, la Universal, hanno però fatto sapere che "non è un disco, ma un progetto ambizioso".