Universal Music Italia ha reso noto il calendario - relativamente ai prossimi mesi - delle uscite discografiche degli artisti che fanno parte del suo roster durante un incontro con la stampa che si è svolto questa sera, mercoledì 4 ottobre.

Da Vasco a Zucchero, passando per Fabri Fibra e gli Afterhours, oltre ai già annunciati Jovanotti, Cesare Cremonini, Elisa, Max Gazzé: ecco cosa arriverà sugli scaffali dei negozi di musica entro la fine dell'anno.

Vasco pubblicherà la registrazione dal vivo del concerto dello scorso 1° luglio a Modena: "Vasco Live Modena Park" conterrà 3 CD e 2 DVD e uscirà anche in versione cofanetto da 5 LP.

Zucchero consegnerà al mercato una raccolta, "Wanted": uscirà il 3 novembre, anticipata dal singolo "Un'altra storia", che è stato fatto ascoltare ai giornalisti durante l'incontro. Il "best of" conterrà 3 CD (con tre canzoni inedite) e un DVD registrato all'Arena di Verona: sarà disponibile anche in una versione da 10 CD.

In concomitanza con la partenza del nuovo tour autunnale nei club, Fabri Fibra dovrebbe spedire nei negozi una riedizione del suo ultimo album, "Fenomeno", accompagnata da un EP con alcuni brani inediti.

Anche gli Afterhours, come Zucchero, pubblicheranno in autunno una raccolta: "Foto di pura gioia" è il "best of" di Manuel Agnelli e compagni, 3 CD con un disco di inediti e rarità.

Cesare Cremonini pubblicherà, come noto, il suo nuovo album di inediti, l'ideale seguito di "Logico" del 2014; Max Gazzé pubblicherà l'album "Alchemaya", nato durante le lavorazioni dell'opera "sintonica" portata nei teatri italiani la scorsa primavera.

Il nuovo album di inediti di Elisa, alle cui lavorazioni hanno preso parte - come autori - anche Tommaso Paradiso e Calcutta, arriverà invece nel 2018. Anche i Negrita pubblicheranno il loro nuovo lavoro il prossimo anno.

Michele Bravi consegnerà al mercato una riedizione del suo ultimo disco, "Anime di carta", intitolata "Nuove pagine".

Jovanotti ha partecipato alla serata in collegamento da Los Angeles, dagli studi di Rick Rubin: ha fatto sapere che il disco è in fase di missaggio e che tra quindici giorni dovrebbe essere pronto. Il singolo apripista dell'album dovrebbe arrivare nella prima metà di novembre: "È un disco vario, ma molto diverso dai dischi precedenti", ha fatto sapere il cantautore.

Emma è tornata in studio di registrazione due giorni fa, per dare forma concreta all'ideale seguito di "Adesso": "Non è un disco, ma un progetto ambizioso", hanno fatto sapere.

Eros Ramazzotti è al lavoro sul suo nuovo disco, così come Marracash e Gué Pequeno, che hanno ripreso le rispettive carriere soliste dopo l'album congiunto.