Esce il quinto video tratto dall'album "El Dorado" di Shakira, in circolazione dallo scorso maggio. Dopo "Me enamoré", "Chantaje", "Déja vu" e "Comme moi", ecco il video di "Perro fiel", diretto da Jaume de Laiguana e cointerpretato da Nicky Jam.

La canzone è un reggaeton molto orecchiabile che potrebbe riservare qualche sorpresa di classifica, il video offre parecchi momenti sexy - in particolare quelli in cui Shakira è vestita e cosparsa d'oro, un po' come Shirley Eaton in "Goldfinger"…