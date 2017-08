sta arrivando settembre, che per me è sempre il vero inizio dell’anno, forse perchè ci sono nato. Io agosto l’ho passato in “studio” (le virgolette hanno una ragione) per le sessions del nuovo disco. Non vi dico ancora niente di dettagliato, tranne che tra poco vi dirò qualcosa, su disco e tour, di preciso e ufficiale. Tenetevi liberi da febbraio in poi, almeno per una sera, che vi porto a fare un gran giro. Qui nella foto (non vi dico il luogo) sono con uno dei miei eroi, Tony Allen, che ha suonato nell’album, e non potete immaginare la mia gioia con lui alla batteria in uno dei pezzi top. Una cosa che posso dirvi è che il nuovo album sarà un album, non una playlist, ma un album, nel momento in cui questa parola sta scomparendo dal vocabolario la sfida è quella di riempirla di nuovo di senso, di un nuovo senso però.#tonyallen #vadoversomusicanuova #noncisonopontisulriodelleamazzoni #disconuovo #lorenzo #jovanotti #jova #r #lorenzotoir2018

