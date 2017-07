"Bollettino dei naviganti a vista": comincia così il lungo post, pubblicato sulla sua pagina Facebook ufficiale, con cui Jovanotti ha aggiornato i suoi fan sulle lavorazioni del suo nuovo album in studio e su quello che sarà il tour in supporto al disco. Nel post, il cantautore fa sapere che la preproduzione del disco è ufficialmente chiusa e che a breve comincerà la fase che porterà all'album vero e proprio, la produzione. Secondo quanto riferito da Andrea Spinelli su Quotidiano Nazionale qualche giorno fa, come già riportato da Rockol, l'ideale sequel di "Lorenzo 2015 cc" potrebbe essere prodotto da Rick Rubin, produttore americano che nel corso della sua carriera fino ad oggi ha collaborato con - tra gli altri - AC/DC, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Black Sabbath, Adele e Justin Bieber. Nel post, Jovanotti non fa nessun accenno a Rick Rubin e a proposito della produzione del nuovo album si limita a scrivere:

"Ogni mio/nostro disco è un disco nuovo. Si riparte sempre da zero, con la cura, l’amore e la dedizione che nascono dalla passione che con il tempo invece di diminuire aumenta. Il desiderio di fare una cosa che accenda l’entusiasmo in me è sempre più forte".

Non è stata fissata ancora la data d'uscita del disco: Jovanotti spera di pubblicare il nuovo disco entro la fine dell'anno, ma la pubblicazione potrebbe slittare al prossimo gennaio. Ad ogni modo, il disco dovrebbe uscire prima del prossimo febbraio: il cantautore fa sapere infatti di aver prenotato quattro mesi di palazzetti dello sport proprio a partire da febbraio, ma le date verranno annunciate solo a settembre, "quando avremo la sicurezza dell'uscita del disco per fine anno, come spero".

Ecco, qui sotto, il post integrale condiviso da Jovanotti su Facebook: