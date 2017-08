Il 16 giugno scorso i fan della band di "The Piper at the Gates of Dawn" hanno festeggiato il cinquantesimo anniversario dalla pubblicazione di "See Emily Play", il secondo singolo pubblicato dai Pink Floyd - con, come lato B, "Scarecrow" - il 16 giugno del 1967. Per festeggiare la ricorrenza la fondazione Syd Barrett - il frontman originale della band, nonché autore del brano, uscito dal gruppo nel 1968 e scomparso nel 2006 - ha collaborato con lo studio grafico italiano Malleus per una serie di serigrafie a edizione limitata rese disponibili dallo scorso 23 agosto sullo store online ufficiale.

L'opera è disponibile nelle versioni rosso, arancione e bianco crema, a prezzi che oscillano tra i 35 e i 90 euro.

Tutti gli esemplari sono siglati e numerati.

Attivo dal 2002, lo studio grafico Malleus negli anni ha realizzato locandine per gli spettacoli dal vivo di, tra gli altri, Black Keys, Deftones, Iggy Pop & The Stooges, Linkin Park, Mars Volta, Melvins, Mogwai, Motorpsycho, Mark Lanegan, Muse,Prodigy, Robert Plant, Queens of the Stone Age e Sonic Youth.