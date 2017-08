Il leader degli Chic è stato costretto a ricorrere alle cure dei medici mentre si trovava a Toronto per una data del "2054: The Tour", serie di eventi che vede la leggendaria dance band dividere il palco con gli Earth, Wind & Fire: poco prima di salire sul palco dell'Air Canada Centre di Toronto Nile Rodgers ha accusato un malore, identificato in prima istanza come una sospetta intossicazione alimentare. Portato al più vicino ospedale, il chitarrista, compositore e produttore è stato preso in cura dallo staff medico.

L'artista, nonostante non abbia "mai perso un concerto" nel corso della sua carriera, è stato costretto a non prendere parte allo show nella città canadese. Il "2054: The Tour" si chiuderà il prossimo 22 agosto a Detroit. In seguito, gli Chic proseguiranno con il loro tour da headliner alla volta di sudamerica, oceania ed estremo oriente, per chiudere le attività dal vivo per il 2017 con tre date a ottobre tra Irlanda e Gran Bretagna.

Nel 2014 Rodgers era stato colpito da una forma particolarmente aggressiva di cancro alla prostata, dal quale, però, si è dichiarato completamente guarito nel giugno di quest'anno.

Solo poche ore fa è stato annunciato il ricovero di Willie Nelson, 84 anni, per problemi respiratori accusati durante un concerto a Salt Lake City, nello Utah.