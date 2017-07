Tutte le tessere del mosaico stanno andando al loro posto. Questa sera avrà luogo il primo dei due concerti italiani degli U2 allo stadio Olimpico di Roma. Tra le 16.00 e le 17.00 sono stati aperti i cancelli dell’arena, così da permettere al pubblico di prendere posto.

Nel frattempo la band irlandese sbarcava con il suo aereo privato all’aeroporto romano di Ciampino. Come riportato dall’ANSA, Bono e compagni si sono intrattenuti amichevolmente a salutare il personale dello scalo. Dopo alcuni scatti fotografici, il frontman della band ha salutato tutti dicendo: “Ci vediamo questa sera al concerto!”

Ad aprire il concerto degli U2 (che avrà inizio alle ore 21.10) – come in tutte le date europee – Noel Gallagher con i suoi High Flying Birds. L’ultimo live dello ‘Joshua Tree Tour’ si è tenuto lo scorso 12 luglio all’Olympiastadion di Berlino (Germania). Questa la scaletta proposta in quella occasione.

Sunday Bloody Sunday New Year's Day Bad Pride (In the Name of Love) Where the Streets Have No Name I Still Haven't Found What I'm Looking For With or Without You Bullet the Blue Sky Running to Stand Still Red Hill Mining Town In God's Country Trip Through Your Wires One Tree Hill Exit Mothers of the Disappeared Miss Sarajevo Beautiful Day Elevation Vertigo Mysterious Ways Happy Birthday Ultraviolet (Light My Way) One Rain

Questo il palco dello 'Joshua Tree Tour' degli U2 allo stadio Olimpico di Roma alle ore 19.00

Ore 19.30: sale sul palco Noel Gallagher. La prima canzone che propone è "Everybody's on the run" e dice: 'Ciao Roma!'. Noel ci dà dentro e il pubblico apprezza.

Ore 19.50: le prime note di "Champagne supernova" fanno esplodere il pubblico che alza al cielo le mani e canta in coro. Medesima accoglienza è riservata a "Wonderwall".

Nell'attesa dell'inizio del concerto vengono diffuse canzoni degli Smashing Pumpkins, Radiohead e altri ancora. Anche la 'ola' aiuta a far trascorrere il tempo.

Ore 21.15: le note di "The whole of the moon" dei Waterboys annunciano l'entrata della band. Uno a uno i ragazzi irlandesi scendono dalla passerella verso il palco centrale a forma di Joshua Tree. Larry va di rullante ed è "Sunday bloody sunday". Lo stadio è un coro unico.

Ore 21.30: su "Bad", Bono parla un po' in inglese e un po' in italiano. "Beauty is truth, truth is beauty". Sul finale di "Bad" Bono canta "Heroes" di David Bowie e lo stadio si illumina.

ore 21.45: Inizia la riproposizione, canzone per canzone, partendo da "Where the streets have no name", di "The Joshua Tree".

ore 21.55: Coreografia del pubblico su "With or without you", innumerevoli fogli gialli formano il numero 30

ore 22.05: "Running to stand still" zittisce lo stadio.

ore 22.15: "Red hill mining town" è proposta nella versione 2017 con i fiati. E appare la banda sullo sfondo. Bono dice: "Benvenuti al lato b di 'The Joshua Tree'. Queste canzoni sono quasi nuove per noi e sono ancora attuali. Bono saluta Anton Corbjin tra il pubblico, lui ha curato i filmati.

