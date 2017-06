Nel pomeriggio il promoter dei Depeche Mode ha annunciato che la band inglese sarà in concerto in Italia per altri tre concerti il prossimo inverno. Questa sera Gahan e compagni terranno allo stadio Olimpico di Roma il primo dei tre live programmati nelle arene italiane per l’estate. Il ‘Global spirit tour’ proseguirà poi martedì 27 giugno allo stadio Meazza di Milano, per concludersi infine giovedì 29 giugno allo stadio Dall’Ara di Bologna. Questa seguiremo lo svolgersi del live pubblicando la scaletta del concerto.

Scaletta