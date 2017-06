Ieri sera, con il concerto allo Stadio Olimpico di Roma, i Depeche Mode hanno inaugurato la (breve) branca italiana del loro "Global spirit tour" negli stadi, che il 27 giugno porterà Dave Gahan e compagni ad esibirsi allo Stadio San Siro di Milano e il 29 giugno allo Stadio Dall'Ara di Bologna (ma se non siete riusciti a procurarvi i biglietti non disperatevi: la band tornerà in Italia il prossimo inverno). 22 le canzoni in scaletta, tra hit del passato come "Enjoy the silence" e "Personal Jesus" ai brani dell'ultimo disco come il singolo "Where's the revolution?": c'è anche un omaggio a David Bowie sulle note di "Heroes". Ecco, qui sotto, alcuni video del concerto allo Stadio Olimpico: