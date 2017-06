Si sono tenuti oggi, sabato 3 giugno, a Macon, in Georgia, il funerali di Gregg Allman, leggenda del southern rock e co-fondatore della Allman Brothers Band scomparso il 27 maggio scorso a Savannah, sempre in Georgia, all'età di 69 per le complicazioni sorte in seguito alla manifestazione di un tumore al fegato: alla esequie, tenutesi in forma privata ma alle quali hanno potuto assistere (da una porzione rialzata del cimitero) un buon numero di fan, tutti rigorosamente in jeans come da preciso volere di Allman, hanno preso parte l'ex moglie Cher, compagna di vita dell'artista dal 1975 al 1978, e l'ex presidente degli Stati Uniti Jimmy Carter, che insignì lo scorso anno il musicista di una laurea honoris causa in scienze umanistiche presso la Mercer University, sempre a Macon.

Sepolto presso la Snow's Memorial Chapel a fianco del fratello Duane, scomparso nel 1971 in un incidente stradale, e a poca distanza dal compagno di gruppo Berry Oakley, Gregg Allman è stato salutato anche da diversi colleghi e dal manager Michael Lehmen, che insieme all'amico di vecchia data Chank Middleton, ai figli Devon, Layla e Delilah e alla nipote Galadrielle ha provveduto a recitare l'orazione funebre.

L'artista aveva appeno finito di lavorare al suo ultimo album solista, "Southern Blood", che verrà pubblicato postumo nel corso dei prossimi mesi.