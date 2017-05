Sabato 3 giugno si terranno a Macon (Georgia), in forma privata, i funerali del chitarrista Gregg Allman. Il musicista morto a causa di un male incurabile lo scorso 27 maggio sarà sepolto accanto al fratello Duane e al compagno della Allman Brothers Band, il bassista Berry Oakley.

Michael Lehman, il manager di Gregg Allman, ha dichiarato al Macon Telegraph che la cerimonia sarà privata, ma che i fan sono invitati ad accompagnare per l'ultimo viaggio e a unirsi alla processione funebre lungo il percorso che separa la cappella dove verrà officiato il funerale dal cimitero.

Come riportato da Rolling Stone Usa, per espressa richiesta di Gregg Allman quanti parteciperanno al funerale dovranno vestirsi in jeans oppure con abiti sportivi. Lehman, categorico, dice: “Nessun vestito”. Macon è la città in cui risiedevano i componenti della Allman Brothers Band e in cui sono morti a un anno di distanza, a causa di un incidente motociclistico, nel 1971 Duane Allman e nel 1972 Berry Oakley. Come scritto dal Macon Telegraph, la tomba di Duane Allman è tuttora una delle principali attrazioni turistiche della zona.