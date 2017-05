"Chi è Liberato?". Ce lo eravamo chiesti anche noi, nelle scorse settimane, dopo aver notato che in rete (sui social, soprattutto) montava l'interesse per il cantante di "9 maggio" e "Tu t'e scurdat' 'e me". Ma non avevamo trovato risposte, perché di Liberato si sapeva poco e niente. Ora, però, il mistero sembra essere stato svelato.

Negli scorsi giorni era stato annunciato che il palco del MI AMI Festival di Milano, la sera di venerdì 26 maggio, avrebbe ospitato la prima esibizione in pubblico di Liberato. La notizia aveva destato curiosità, tra il pubblico: finalmente, la voce di "9 maggio" avrebbe avuto un volto. In realtà, di volti sembra averne quattro: perché quando si sono accese le luci sul palco ed era tutto pronto per il set di Liberato, di fronte al pubblico si sono presentati Calcutta, Izi, Priestess (se non ne avete mai sentito parlare, questa notizia fa al caso vostro) e Shablo.

E quindi: Liberato non esiste? Così sembrerebbe: si tratterebbe, in realtà, di un progetto dei quattro che abbiamo citato qui sopra, che si sono divertiti a prendere un po' in giro il pubblico (qualcuno, sui social, ha scritto: "La trollata dell'anno").

D'altronde, negli ultimi mesi, in una serie di interviste Calcutta aveva rivelato più volte di essere al lavoro su un progetto rap, ma non aveva rivelato ulteriori dettagli di questo progetto - che, a questo punto, potrebbe trattarsi proprio del progetto "Liberato".