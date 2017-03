Lo scorso febbraio l'etichetta Tanta Roba, specializzata in musica rap e fondata nel 2011 da Gué Pequeno e Dj Harsh, ha annunciato l'ingresso nel suo roster di Priestess: "Torno domani" è stato il singolo d'esordio della femcee per Tanta Roba, seguito ora da "Maria Antonietta". Ma chi è Priestess?

Classe 1996, Alessandra Prete - questo il vero nome della femcee, ha iniziato ad esibirsi dal vivo proponendo cover di artisti e gruppi jazz, rock e blues. Nel 2015 ha conosciuto Ombra, produttore noto ai più per essere braccio destro del rapper pugliese MadMan, con il quale ha cominciato a collaborare.

La collaborazione con Ombra ha portato Priestess a partecipare alle registrazioni di due canzoni dell'album "Doppelganger" di MadMan, uscito nel 2015, "Devil may cry" e "Non esiste", aprendo anche alcuni concerti del tour di supporto al disco. Parallelamente, la femcee ha cominciato a fare i suoi primi live set proponendo per lo più cover di canzoni di Drake, Major Lazer, Daft Punk, Rihanna e Lana Del Rey, facendo delle sonorità hip hop, elettroniche, trap e r&b la sua cifra stilistica.

I primi due singoli pubblicati da Priestess per Tanta Roba, "Torno domani" e "Maria Antonietta" sono entrambi prodotti da Ombra e da PK (un altro dei producer che gravitano intorno all'etichetta rap) e sono caratterizzati proprio da un mix di sonorità hip hop e trap: potete ascoltarle proprio qui sotto.

Questa, invece, la copertina del singolo "Maria Antonietta", una foglia di marijuana dentro una tazzina di caffè ("Camere oscure, sapore di erba, le canne e i caffè, i vicini son fuori di testa, un po' come me"). Il ritornello fa "Ho perso la testa per te, Maria Antonietta" e sembra un riferimento alla vicenda di Maria Antonietta d'Asburgo, la moglie del re francese Luigi XIV che venne ghigliottinata nel bel mezzo del clima della Rivoluzione Francese con le accuse di tradimento e incesto.