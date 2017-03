Sul finire dello scorso anno Dan Auerback (Black Keys e Arcs) aveva annunciato per la primavera 2017 l’uscita del suo secondo album solista a distanza di otto anni dalla sua prima uscita in solitaria "Keep it hid". Ora a quell'annuncio ha aggiunto qualche ulteriore e fondamentale dettaglio.

L’album si intitolerà “Waiting on a song” è verrà pubblicato il 2 giugno dalla Easy Eye Sound. Tra i contributi presenti sul disco, quelli di Mark Knopfler, Duane Eddy e John Prine. Stando a quanto riportato sul comunicato stampa il disco è ‘una lettera d’amore a Nashville’. Qui sotto la tracklist e il video del primo singolo estratto dal disco, “Shine on me”.

Tracklist

01 Waiting on A Song

02 Malibu Man

03 Livin’ in Sin

04 Shine on Me

05 King of a One Horse Town

06 Never in My Wildest Dreams

07 Cherrybomb

08 Stand by My Girl

09 Undertow

10 Show Me