Il chitarrista dei Black Keys Dan Auerbach ha annunciato l’uscita del suo secondo album per la prossima primavera dicendo che il disco sarà fortemente influenzato dalla sua città di adozione, Nashville, ed è "tutta la storia di quello che amo della musica".



L’album è stato registrato nello studio di proprietà di Auerbach, l’Easy Eye Sound, ed è stato scritto assieme al musicista country John Prine e a David ‘Fergie’ Ferguson che ha lavorato come ingegnere del suono per Johnny Cash, tra gli altri.



Tra i collaboratori alla realizzazione dell’album - che non ha ancora un titolo - ci sono il chitarrista Duane Eddy, il bassista di Johnny Cash Dave Roe, il batterista Gene Christman e il pianista Bobby Wood, questi ultimi due hanno suonato con Dusty Springfield ed Elvis Presley.



Dei suoi ospiti a Rolling Stone Dan Auerbach ha detto: "Questi ragazzi mi dicono che sono veramente entusiasti di essere qui perché stiamo registrando come si faceva una volta". Ha anche aggiunto che aveva circa 60 canzoni su cui lavorare per questo disco. La tracklist comprende “Waiting on a song”, “Malibu man”, che è un omaggio al produttore Rick Rubin e “Shine on me” con Mark Knopfler.



L’esordio solista di Dan Auerbach risale al 2009 quando pubblicò l’album ”Keep it hid”. L’intenzione di Auerbach è quella di portare il nuovo disco in tour.