Il "Corriere della Sera" pubblica oggi una lunga intervista della giornalista e scrittrice Elvira Serra a Fedez. Dal lungo scambio di domande e risposte, che potete leggere integralmente qui, citiamo solo alcuni momenti, quelli che hanno più attinenza con la professione di cantante dell'intervistato.

È stata sua madre a portarla al suo primo concerto, giusto?

«Sì, ero in prima elementare, eravamo al Forum di Assago per i Blink-182. A un certo punto si allontanò per comprare i gelati e mi perse di vista. Mi ritrovò alla fine della serata».

Chissà che spavento!

«No, ero molto tranquillo. Più che altro ero stupito da quanto le canzoni fossero diverse rispetto a come le conoscevo io».



Con J-Ax ha pubblicato «Comunisti col Rolex». Lei quanti ne ha?

«Sei. Più un Patek Philippe».

Quando ha comprato il primo?

«Tre anni fa».

Con Alessandro (J-Ax) siete davvero amici?

«Sì, anche se siamo molto diversi. Lui è riservatissimo, mentre per me il concetto di privacy è inesistente».

Il vostro tour sta andando benissimo. Non avete pensato di cantare in uno stadio?

«Avremmo potuto farlo a San Siro, ma ci siamo cagati sotto, temevamo di non riempirlo. Un peccato, visto come sta andando. Però possiamo essere contenti: di nostri colleghi che fanno quattro date al Forum non ce ne sono tanti. Forse Morandi e Baglioni».

A proposito: perché sui vostri camerini avete scritto i loro nomi?

«Perché sono due miti!».

Jovanotti?

«No comment. Posso solo aggiungere che a un certo punto sua moglie ha cominciato a insultare mia madre su Twitter».

Chi sente degli altri giudici di «X Factor»?

«Arisa: è una persona d’oro, una bravissima ragazza. Ha un talento enorme, ma è gestita in maniera abominevole dalla sua casa discografica. Di lei sono proprio amico».

E Manuel Agnelli?

«Ci saremmo dovuti rivedere al concerto di Alvaro, ma poi me ne sono scordato e non sono andato. Stimo Manuel, ma l’amicizia è una parola enorme. Lui poi non usa il telefono: credo che sia questo l’ostacolo alla nostra amicizia».

Ma l’ha rinnovato il contratto con Sky?

«Ancora no».