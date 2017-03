Alle 15 - ora italiana - del pomeriggio di oggi, giovedì 9 marzo, Bono e compagni presenteranno la nuova edizione di "The Joshua Tree", album originariamente pubblicato nel 1987 in seguito ristampato per il ventesimo anniversario della pubblicazione, nel 2007, in versione rimasterizzata e ampliata: "The Joshua Tree 30th Anniversary", atteso nei negozi il 2 giugno prossimo, conterrà - in più, rispetto alla riedizione del 2007 - i remix di "One three hill", "Bullet the blue sky", "Running to stand still", "Red hill mining town", "With or without you" e "Where the streets have no name" e un concerto registrato al Madison Square Garden di New York nel 1987.

Guarda qui la diretta video della presentazione di "The Joshua Tree 30th Anniversary" (a partire dalle ore 15)

Gli U2 toccheranno il nostro Paese con il loro "The Joshua Tree Tour 2017" con due date programmate per i prossimi 15 e 16 luglio allo Stadio Olimpico di Roma.