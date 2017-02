Rita Pavone riceverà domani il Premio alla Carriera nel corso dell'ultima serata del Festival di Sanremo, per il quale fa parte della Giura di Qualità.

"Mi hanno colpito soprattutto le Nuove Proposte, per il coraggio delle loro canzoni, ma anche i big che hanno avuto la forza di mettersi in gioco".

Ha in mente per il futuro collaborazioni con qualche giovane autore o cantante?

"Magari! Ma basta che ci siano una bella melodia e un testo che ha qualcosa da dire, perché sono quelle le canzoni che resistono al passare del tempo. Il suono, gli arrangiamenti, aiutano ma passano di moda".

Progetti discografici?

"Sto preparando un 'Masters' - seconda parte dedicato solo alle canzoni italiane, come ad esempio 'Una ragione di più' di Ornella Vanoni scritta da Mino Reitano".

