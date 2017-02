Miss Germanotta ha ufficialmente presentato la sua performance in programma nell'intervallo del prossimo Super Bowl, la finale del campionato di football americano in programma questa sera all'NRG Stadium di Houston (Texas). Come già precedentemente lasciato intendere, la NFL non permetterà a Lady Gaga di esprimere posizioni politiche esplicitamente, ma la cantante - nel corso della conferenza stampa di presentazione dell'halftime show tenutasi sempre a Houston - non ha rinunciato a lanciare un messaggio sociale:

"Credo nella passione per l'inclusione. Credo nello spirito di eguaglianza, e lo spirito di questo paese è di amore, compassione e gentilezza. E questa filosofia sarà ovviamente profusa nella mia performance"

Dal punto di vista scenografico, Lady Gaga è stata piuttosto vaga, pur non rinunciando a dare le coordinate di quella che lei stessa ha definito una performance "terribilmente atletica":

"Ero con Beyoncé in occasione dell'ultimo halftime show: lei per me è sempre stata una fonte di ispirazione e per il mio numero mi ha dato dei grandi consigli"

La cantante ha poi smentito le voci riguardanti a ospitate di colleghi dal vivo, ribandendo la presenza "virtuale" di Tony Bennett - storico crroner con il quale nel 2014 pubblicò l'album congiunto "Cheek to Cheek", che apparirà all'NGR Stadium per mezzo di un collegamento video.