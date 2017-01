In occasione della chiusura della prevendita riservata ai fan della seconda data degli U2 - quella del 16 luglio - prevista allo Stadio Olimpico di Roma nell'ambito del "Joshua Tree Tour 2017", il rivenditore primario autorizzato TicketOne ha fatto il punto sull'andamento delle transazioni: come ha comunicato la stessa società, "sono stati cancellati 200 ordini 'sospetti' e 800 biglietti che sarebbero potuti finire sui siti di secondary market". "Anche per la data del 16 luglio", si legge nella nota diramata nel tardo pomeriggio di oggi, venerdì 20 gennaio, "durante tutta la fase di prevendita dedicata al fan club non è stata rilevata la presenza di software automatici di acquisto".

"Le cancellazioni degli ordini sospetti sono state effettuate dopo aver analizzato i dati di dettaglio delle transazioni, le informazioni di registrazione degli acquirenti e gli indirizzi di spedizioni comunicati dagli stessi per il recapito dei titoli d’ingresso. Tutti i biglietti cancellati saranno messi a disposizione del pubblico per la vendita generale prevista per lunedì 23 gennaio", si legge in chiusura del comunicato: "Al termine delle attività di pulizia e chiusura, i dati finali di dettaglio delle due date italiane degli U2 verranno assoggettati alle verifiche già annunciate da parte di primaria società di auditing [la PwC]".

Già in occasione delle prevendite per la prima delle due date italiane che la band irlandese ha previsto per la prossima estate TicketOne aveva cancellato oltre 200 ordini considerati anomali per contrastare la pratica del secondary ticketing.