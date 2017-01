Prosegue l'azione di contrasto, da parte di Ticketone, alle speculazioni sul mercato secondario dei biglietti per gli eventi di musica dal vivo: la società di vendita primaria di tagliandi sta infatti monitorando l'andamento delle prevendite per la data del "The Joshua Tree Tour 2017" che gli U2 terranno a Roma il prossimo 15 luglio. Oggi alle 17 si è chiusa la prevendita riservata ai soci iscritti al fan club della band irlandese: i controlli attuati sulle operazioni non hanno rilevato "la presenza di software automatici di acquisto", anche se "controlli approfonditi effettuati anche sugli indirizzi di spedizione sono stati individuati alcuni ordini che seppur effettuati da soggetti diversi apparivano riconducibili a clienti che avevano già acquistato in precedenza, pertanto TicketOne ha provveduto a cancellare circa 100 ordini ‘sospetti’ ed i relativi biglietti sono stati prontamente ricollocati in vendita".

La società ha inoltre annunciato di star effettuando "acquisti di biglietti a campione sui siti di sencodary market con l’intento di individuare i soggetti che hanno convogliato i biglietti su tali canali", facendo sapere che "poiché le condizioni generali di vendita di TicketOne vietano a chiunque sia in possesso di un biglietto per l'ingresso di offrirlo in vendita attraverso piattaforme/siti on line, TicketOne potrà procedere alla successiva cancellazione della transazione di acquisto effettuate rendendo di fatto inutile il tentativo speculativo messo in atto da tali soggetti".

Lunedì 16 gennaio, in occasione dell'apertura delle prevendite al pubblico generale, TicketOne renderà noti tutti i dati riepilogativi delle vendite effettuate ed il numero finale degli ordini considerati anomali e quindi cancellati.