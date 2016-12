Ore 18,10: Sul mercato primario online sono tornati ad essere indicati come disponibili i biglietti per il Posto Unico in Piedi.

Ore 16,40: Gli unici due ingressi ad essere disponibili sul mercato primario autorizzato sono tornati ad essere i biglietti per il Posto Unico Rivazza (87,25 euro, diritti di prevendita inclusi) e i pacchetti Gold Circle Welcome to the Jungle (1.004,50 euro, diritti di prevendita inclusi).

Ore 15,50: Sull'operatore autorizzato primario online TicketOne sono tornati disponibili i biglietti del Gold Circle in Piedi e i pacchetti Gold Circle Early Entry e Posto Unico Paradise City Party.

Ore 14,45: Sul mercato primario online restano disponibili solo i biglietti per il Posto Unico Rivazza (87,25 euro, diritti di prevendita inclusi) e i pacchetti Gold Circle Welcome to the Jungle (1.004,50 euro, diritti di prevendita inclusi).

Ore 13:40: Il Posto Unico in Piedi e il pacchetto Paradise City Party risultano esauriti sul mercato primario.

Ore 12,40: Il pacchetto Gold Circle Early Entry risulta esaurito sul mercato primario. Restano disponibili i biglietti Posto Unico in Piedi e Posto Unico Rivazza e i pacchetti Paradise City Party (con molta discontinuità) e Gold Circle Welcome to the Jungle, quest'ultima l'opzione più costosa (da 1004 euro, diritti di prevendita inclusi).

Ore 12,10: Seppure con qualche discontinuità per le offerte dei pacchetti Gold Circle Early Entry e Paradise City Party, a più di un'ora dall'apertura delle prevendite generali sul mercato primario tutti gli ordini di posto - escluso il Gold Circle - risultano ancora disponibili.

Ore 11,25: Il biglietto per il Gold Circle da 104,50 euro è segnalato come esaurito sul mercato primario. Constetualmente (e non casualmente) sulle piattaforme di secondary ticketing Viagogo, Seatwave e Ticketbis è quello più offerto (in quantità attorno al paio di centinaia di unità), a prezzi che variano dai 226 euro ai 1300 euro.

Ore 11: Si sono aperte alle 11 della mattina di oggi, venerdì 9 dicembre, le prevendite generali (quelle per gli iscritti al fan club sono già attive da qualche giorno) per il concerto che la band di Axl Rose terrà all'Autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola il prossimo 10 giugno. Lo spazio che ospiterà lo show dei Guns N' Roses sarà quello che, negli anni passati, era già stato occupato da manifestazioni dal vivo di alto profilo come l'Heineken Jammin' Festival e il concerto degli AC/DC dell'estate 2015.

I differenti ordini di posto sono stati organizzati secondo il criterio riportato nella mappa che gli organizzatori dell'evento hanno reso disponibile sul sito di prevendita primaria ufficiale Ticketone:

Ecco, di seguito, i prezzi dei tagliandi, con inclusi i diritti di prevendite ma escluse le eventuali commissioni addizionali:

Posto Unico Rivazza: € 87,25

Posto Unico in Piedi: € 87,25

Gold Circle in Piedi: € 104,50

(Pacchetto) Gold Circle Early Entry: € 279,50

(Pacchetto) Posto Unico Paradise City Party: € 347,25

(Pacchetto) Gold Circle Welcome to the Jungle: € 1.004,50