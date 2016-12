L'edizione online del Resto del Carlino dà per certa una data della band capitanata da Axl Rose all'autodromo Enzo e Dino Ferrari di Imola per il prossimo 10 giugno: la tappa italiana del tour dei Guns N' Roses "Not in this lifetime" è stata commentata anche dal sindaco della città, Daniele Manca, che si è detto "molto contento. La scelta dei Guns è una conferma importante del fatto che la piattaforma Autodromo è considerata ideale per questo tipo di eventi, oltre che un irrinunciabile pilastro dello sviluppo economico del nostro territorio. Imola è sempre più parte della storia mondiale della musica, di cui i Guns n’Roses rappresentano un pezzo fondamentale. Lavoreremo perché sia una festa per tutti".

Al momento manca la conferma ufficiale da parte della band o del promoter: i dettagli sulla vendita dei biglietti, pertanto, non sono ancora stati resi noti. A organizzare il tour, ha appreso Rockol, sarà Live Nation, che prossimamente diffonderà i dettagli circa le modalità di immissione in commercio dei tagliandi e i relativi prezzi.

L'indiscrezione è stata confermata anche dall'account Facebook del tracciato:

Nei giorni scorsi, a mo' di indizio, era apparsa una locandina della band americana ad una fermata dei mezzi pubblici nel centro di Bologna.

L'ultima apparizione del gruppo di "Appetite for destructuion" in Italia risale al 22 giugno del 2012, quando la formazione - allora ancora lontana dal ricongiugersi (seppure parzialmente) - aveva fatto tappa alla Fiera di Milano per una tappa del "Up Close and Personal Tour".