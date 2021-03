Selena Gomez in versione latina: reggaeton dal gusto pop

Tra tutte le popstar uscite dalla grande fucina di Disney, Selena Gomez è tra quelle (insieme a Justin Timberlake) che ha avuto una crescita organica, utilizzando la propria fama non solo in ambito musicale, ma anche cinematografico (come attrice, ad esempio nell'ultimo Woody Allen o come produttrice in “Tredici”) e ancora televisivo (una serie tutorial di cucina su HBO Max dal titolo “Selena + Chef” di gran successo).

Un ritorno alle sue origini (e un occhio al mercato)

Selena Gomez l'avevamo lasciata all'inizio del 2020 con il suo ultimo disco “Rare” che ci era piaciuto molto a cui sarebbe seguito un tour mondiale che ovviamente non è mai partito.

Con molto tempo libero a disposizione la cantante messicano-americana ha ripreso a studiare lo spagnolo, sua lingua madre ma che aveva smesso di parlare all'età di 7 anni, per incidere queste sette canzoni (tecnicamente un EP) nel suo studio di registrazione casalingo, tutto in lingua spagnola.

Ovviamente si tratta di un universo sonoro piuttosto lontano dal precedente “Rare” che abbracciava sonorità più electro r&b: qui infatti la Gomez si tuffa sul suono latino che oggi funziona e che mischia le atmosfere latine con il ritmo del reggaeton.

Si fa quindi produrre da Tainy (lo stesso della star Bad Bunny) e Ozuna (già con Cardi B.). .

Il risultato è una raccolta piacevole in cui la Gomez è brava ad accostare alla ritmica reggaeton sempre uguale anche il suo tocco pop. Nel pezzo d'apertura “ De una vez” coinvolge l'equadoregna Empress of in una sorta di ninna-nanna di empowrment femminile dopo un amore finito (i temi sono sempre un po' quelli) che funziona benissimo. “Vicio” è simile alla lunga fila di canzoni reggaeton tutte uguali, ma la Gomez riesce a metterci quell'elemento electro-pop che non te lo fa skippare, e che potrebbe essere gradevole anche in una dimensione live. C'è anche il pezzo in doppia lingua “Selfish Love” con DJ Snake che rischia di essere una hit la prossima estate.

La canzone da playlist

“Baila conmigo” è fin dal titolo il classico pezzo reggaeton (qui con il rapper portoricano Rauw Alejandro), ma qui la produzione è decisamente più sofisticata, grazie ad un iniziale basso funky e le due voci che per una volta riescono ad amalgamarsi bene.