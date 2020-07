I dischi fondamentali del rock: "Black Merda" dei Black Merda

No, non è come pensate. Pronunciato all’afroamericana “merda” suona come “murder”, ossia “omicidio”. Quando nel 1967, a Detroit, i fratelli Anthony e Charles Hawkins, chitarristi, il bassista Veesee L. Veasey e il batterista Tyrone Hite decidevano che come nome per la band Soul Agents non andava più bene, ribattezzarsi Black Murder era un modo per schierarsi, ricordando i tanti caduti sulla strada della lotta per i diritti civili. Preferivano però la forma gergale del secondo vocabolo e ne risultava una ragione sociale che per un italiano o un francofono non è proprio il massimo dell’eleganza.

In compenso però memorabilissima e che beffa che il quartetto sia rimasto per decenni uno dei segreti meglio custoditi della musica nera: emuli di Hendrix di vaglia come nessuno mai (a partire da una Prophet immersa in una fitta “purple haze”) e papà dei Living Colour, se solo qualcuno se ne fosse accorto. Invece no: l’irreperibilità per un quarto di secolo dei due LP pubblicati a loro tempo e persino di qualunque notizia attendibile al riguardo ha avvolto i Black Merda in una nebbia di leggenda. Quando soprattutto questo esordio vale poco meno dei primi Funkadelic, dei Temptations che si stavano ingozzando di LSD, dello Sly Stone di THERE’S A RIOT GOIN’ ON. Da scoprire o riscoprire, assolutamente.

