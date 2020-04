E all'improvviso... Caribou

di redazione Vinyl

Dan Snaith è uno dei personaggi più stimati dell’elettronica indie: i suoi album precedenti, soprattutto Swim (2010) e Our Love (2014) sono considerati classici del genere.

Suddenly è il suo primo album in sei anni come Caribou, e questa è già da sola una notizia che ha creato grande attesa negli appassionati di settore.

E non è stata disattesa, perché Suddenly è un album di rara raffinatezza e, contemporaneamente, molto accessibile. Mentre dal vivo si presenta con una band, in studio Snaith lavora accumulando frammenti sonori, campioni, idee che ricompone e sovrappone, aggiungendo la sua voce.

