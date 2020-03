L’ottimismo dei Best Coast non riscalda quanto il sole della loro California

Un disco pulito e luminoso, ma anche nostalgico e troppo semplicista. A cinque anni da “California nights” tornano i Best Coast con “Always Tomorrow”, la loro quarta fatica discografica. Il gruppo si è formato a Los Angeles nel 2009 ed è composto dalla cantante Bethany Cosentino e dal polistrumentista Bobb Bruno, accompagnati da diversi batteristi a rotazione. Si sono sempre contraddistinti per un pop-rock di matrice californiana, che in questo progetto torna a essere imbevuto di messaggi semplici, diretti e leggeri, talvolta venati da una leggera amarezza. Ognuno degli undici brani è una seduta di auto-motivazione per non cedere all’insicurezza e alla paura del domani, gettandosi alle spalle i propri fantasmi che, nel caso della voce della band, sono legati all’abuso di alcol e droghe. Una ricerca della sobrietà, celebrata in tanti suoi aspetti.

Cosentino ripete che “vuole essere padrona della sua testa” e che “tutto deve cambiare”, ma le persone, con la loro forza, rimangono i veri scultori del futuro. Il sentirsi falliti e lo scoraggiamento non devono intaccare il proprio percorso, questo è forse uno dei messaggi più forti dell’album: “Master Of My Own Mind”, “Everything Has Changed” e “Different Light” indicano questa strada. Parole che riscaldano e che sono legate da un filo rosso, ma la musica non rende giustizia ai testi: i suoni sono troppo simili fra loro, le melodie sono indissolubilmente legate al pop e al rinato surf-rock anni novanta, e in certi momenti suscitano nostalgia più che freschezza, proprio come la copertina dell’album. I sintetizzatori che introducono “Seeing Red” o gli accordi impennati di “Used to Be” si distaccano dall’uniformità del progetto. In “True”, una canzone d’amore insolitamente più lenta e bizzarra, le doti vocali di Cosentino si manifestano in tutta la loro forza. Un po’ poco per uscire dai canoni di un disco che, in diversi frangenti, appare ripetitivo nei suoi codici di base.

È evidente come i Best Coast, in questi cinque anni, siano andati alla ricerca di una nuova franchezza, un’energia per ripartire e mettersi in gioco dopo i buoni riscontri ottenuti da album come “Crazy for you”. E sebbene abbiano finalmente trovato in un nuovo ottimismo la chiave per la “rinascita” artistica e umana di Cosentino, le canzoni non riescono a suscitare quello che il duo vorrebbe. Il disco spesso scivola in una “positività a tutti i costi”, autoreferenziale. Le riflessioni di “Always Tomorrow” sono nate per convincere la band e il proprio pubblico d’ascolto: nel primo caso la ricetta ha sicuramente funzionato, nel secondo non del tutto.