In principio era il caos dei Fall

Il 24 gennaio di due anni fa veniva a mancare Mark E. Smith, leader indiscusso dei Fall, personaggio insostituibile del mondo punk/post punk made in UK, con la sua verve, la sua voglia di rompere le scatole e il suo atteggiamento contro tutto a ogni costo. In pratica oltre il punk e super partes nel suo essere semplicemente un bastian contrario catafratto.

In tutto questo Smith ha trovato modo di creare musica speciale per decenni (e fino all’ultimo), per cui la campagna di ristampe di Cherry Red è un doveroso atto di omaggio all’uomo e alla sua arte.

Questa nuova edizione di Room To Live (1982) comprende l’acclamato album – uscito appena dopo l’ottimo Hex Enduction Hour – con l’aggiunta di brani live registrati all’epoca fra Manchester, Londra, la Nuova Zelanda, l’Olanda e il Canada.

