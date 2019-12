Chainsmokers, una poltrona per due

Quello tra i Chainsmokers e i numeri sembra essere un legame indissolubile. Miliardi di visualizzazioni su YouTube, miliardi di ascolti su Spotify e una classifica (di “Forbes”) che li vede al primo posto tra i DJ più pagati del mondo nel 2019 (spodestando dal trono Calvin Harris dopo sei anni).

“DJmag”, dal canto suo, li piazza al ventiseiesimo posto nella Top100 dell’anno - meglio del 2018 al trentunesimo, peggio del 2017 al sesto.

Detto questo, potremmo aprire un dibattito da “Secondo tragico Fantozzi” sull’importanza dei numeri nel mercato musicale attuale e sulla corrispondenza che questi hanno con la realtà, ma oltre a scatenare una rivolta come quella post-visione de “La corazzata Potëmkin” - con tanto di 90 minuti di applausi - finiremmo col confermare che sì, piaccia o no, i numeri oggi contano e forse nell’EDM ancora di più.

Negli ultimi cinque anni i Chainsmokers hanno costruito la loro ascesa hit dopo hit: “#Selfie” nel 2014, “Closer” insieme a Halsey nel 2016, fino ad arrivare a collaborazioni importanti come quella con i Coldplay nel 2017 (“Something Just Like This”).

Ora hanno pubblicato il loro terzo album in studio, “World War Joy”, un disco electropop con il contributo di artisti del calibro di Blink-182 (“P.S. I Hope You’re Happy”), il DJ e produttore americano Illenium e Lennon Stella (“Takeaway”), Bebe Rexha (“Call You Mine”) e l’australiana Amy Shark (“The Reaper”), per citarne alcuni.

Ma è il singolo di lancio a farla da padrone, “Who Do You Love”, con i 5 Seconds Of Summer, la band australiana che li sta affiancando nel tour americano.

Un pezzo pop delicato in cui, a un orecchio attento, non sfuggirà un sample inserito già a inizio brano: due note di chitarra ripetute che sembrano proprio prese da “Where Is My Mind?” dei Pixies, con la produzione originale a firma di Steve Albini.

I Chainsmokers, d’altronde, a inizio carriera si cimentavano nei remix di artisti indie e, tornando al grande gioco dei numeri di cui si parlava all’inizio, pescando i Pixies hanno estratto quelli giusti.

Il duo composto da Alex Pall e Andrew Taggart andrà in scena, nell’unica data prevista al momento in Italia, al Forum di Assago il 10 ottobre 2020. I biglietti sono già disponibili in prevendita.