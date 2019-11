Concerti, Chainsmokers: una data a Milano nel 2020

I Chainsmokers andranno in scena, nell’unica data prevista al momento in Italia, al Mediolanum Forum di Assago, nella periferia milanese, il 10 ottobre 2020. Ecco i prezzi dei biglietti, disponibili all’acquisto su TicketOne e su tutte le altre piattaforme autorizzate dalle ore 10:00 di venerdì 8 novembre:

Parterre in piedi: € 42,00 + diritti di prevendita

Primo Settore Numerato Anello A: € 42,00 + diritti di prevendita

Primo Settore Numerato Tribuna GOLD: € 42,00 + diritti di prevendita

Secondo Settore non Numerato Anello B Laterale: € 36,00 + diritti di prevendita

Primo Settore Numerato Anello C Centrale: € 36,00 + diritti di prevendita

Secondo Settore non Numerato Anello C Laterale: € 33,00 + diritti di prevendita

Il duo composto da Alex Pall e Andrew Taggart si prepara a dare alle stampe quest’anno la sua prossima fatica di studio, la terza della carriera dei Chainsmokers, dal titolo “World War Joy”. L’album, ideale seguito del precedente “Sick Boy”, include collaborazioni con, tra gli altri, 5 Seconds of Summer, Ty Dolla $ign, Illenium e Lennon Stella. L’ultimo passaggio nella Penisola del duo risale al luglio 2018, quando i Chainsmokers si sono esibiti a Perugia all’Umbria Jazz.