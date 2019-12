"Note di viaggio": l'omaggio a Guccini e alle sue canzoni

di redazione Vinyl

Un altro regalo di questi mesi, oltre all’inaspettato Mina-Fossati: il ritorno di Guccini, anche lui ormai ritirato.

Il suo vocione, in dialetto, apre questo album tributo: Natale a Pavana è commovente, ed è un brano tanto suo quanto di Mauro Pagani, la sua seconda voce e il suo bouzouki sono inconfondibili.

Pagani ha curato tutto: gli artisti, le assegnazioni, gli arrangiamenti: per un gigante come Guccini, il cast è di primissimo piano, da Ligabue a Carmen Consoli passando Sangiorgi, Elisa, Brunori Sas… con altrettanti, in arrivo per il secondo volume, in uscita nel 2020.

