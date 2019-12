Sergio Messina e la sua music for uplifting gourmandizers

“I’m still open about the genre” dice l’autore di questi quattro brani – ovvero Sergio Messina, aka Radiogladio, aka Budda Stick (ma anche producer, autore tv, divulgatore, giornalista, docente… un uomo rinascimentale nel medioevo di quest’ItaGlia da commedia alla Alvaro Vitali).

In effetti non è semplice definire il sound (interamente strumentale) che “Music For Uplifting Gourmandizers” mette sul piatto. Quello che è certo è che l’ascolto è di quelli facili e impegnativi al tempo stesso.

Già perché il pregio di Messina e di queste sue composizioni è un’immediatezza che non paga lo scotto della semplicità, ma – anzi – aiuta in qualche modo a liberare pensieri, riflessioni e curiosità. Ma come le possiamo descrivere?

Qui dentro c’è il rock (l’elettrica zappiana/frippiana su “Bolero”, brano costruito sul tema omonimo di Ravel), c’è una sensibilità pop raffinata e di classe, c’è l’indolenza di certo indie narcolettico-onirico (l’arpeggio della traccia d’apertura “Round Robin” è da manuale in questo senso), c’è una sensibilità che gli anglofoni definirebbero “cinematic”, che per noi non si traduce in “cinematico”, ma "cinematografico" – avete presente certe colonne sonore magistrali, che non sono solo accompagnamento, ma entità ben distinte e operative, rispetto alle immagini. E poi sfumature di weird jazz, tocchi di alt-country, new wave calda, blues, swing, beat, surf music, tiki sound… confusi? Certo che sì. Non potrebbe essere diversamente. Ma è l’ascolto a offrire una chiave – non di interpretazione, ma di accesso almeno. Perché, come si diceva, a dispetto della complessità di influenze il tutto è godibilissimo.

Messina ha voluto intitolare il disco “Music For Uplifting Gourmandizers”, ispirandosi al nome completo del CBGB’s & OMFUG, lo storico locale culla del punk newyorchese, il cui acronimo sciolto sta per “Country Blue Grass Blues and Other Music For Uplifting Gourmandizers”. E questi brani sono, appunto, musica per “golosoni goduriosi” – o qualcosa del genere.