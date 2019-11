Il meglio di Sting, dal vivo

La scorsa primavera Sting ha pubblicato "My songs", un'antologia particolare: 19 brani, di cui 14 in nuove versioni di studio, e 5 dal vivo. Di queste, 10 dal catalogo dei Police (che nel frattempo vedonohttps://www.rockol.it/news-708277/police-every-move-you-make-box-tracklisthttps://www.rockol.it/news-708277/police-every-move-you-make-box-tracklist), e 9 da quello solista. "My songs (live)" è, fin dal titolo, la seconda puntata di quel progetto: altri 11 brani, dal Vivo. "Fragile" è l'unica canzone presente in versione live in entrambi i dischi.

Questa seconda pubblicazioe è decisamente di più facile comprensione della precedente: "My songs", la versione di studio, aveva diverse canzoni completamente reincise, altre con sovraincisioni, con un effetto che ha confuso alcuni fan. "My songs (Live)" semplicemente documenta l'ultimo tour, passato più volte dall'Italia anche nel 2019.

Il risultato è perfetto e pulitissimo: versioni per lo più fedeli, con una band rodata guidata dai due chitarristi. Miller: Dominic, padre e collaboratore di lunga data, e Rufus, il figlio. La voce di Sting è impeccabile, e le interepretazioni senza sbavature,

Insomma un album dal vivo, nulla più e nulla di meno. L'unica critica che gli si può fare che dalla scaletta del tour sono rimaste fuori cose notevoli: la versione dal vivo di "King of pain" qua presente non ha la coda su "Roxanne"; mancano "Walking on the moon", e manca la citazione di Marley su "So lonely". Mancano "Every Little Thing She Does Is Magic", "If you love somebody (Set Them Free)" e pure "Russians". Un peccato, che però non scalfisce più di tanto la piacevolezza di quello che è soprattutto un souvenir di un tour riuscito.