Robbie Williams prova a scalzare Michael Bublé dal trono natalizio

Funziona? eccome: 28 canzoni sono tante, è una perfetta playlist natalizia, classica e varia allo stesso genere. Viene da chiedersi come mai non lo abbia fatto prima, ma ora esiste, e forse davvero il trono natalizio di Bublé vacilla...

Ma ancora più ambizioso è questo disco, che prende il "concept" dal "Canto di Natale" di Charles Dickens. Williams è Scrooge in copertina, e il disco è diviso tra il natale passato e il natale futuo. classici che più classici non si può, nei suono e/o nelle canzoni, da "Winter Wonderland" a Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow!", tanti duetti e canzoni originali. Sono presenti tra gli altri, Rod Stewart (bello il duetto su "Fairytale", che rimanda ai Pogues non solo nel titolo), Bryan Adams, Jamie Cullum, il pugile Tyson Fury e il padre dell’artista Peter Conway.

La leggenda vuole che Robbie Williams volesse andare in competizione diretta con il re dello swing moderno e delle canzoni natalizie, Michael Bublé, tanto da volerlo intitolare "Achtung Bublé" (e contemporaneamente prendendo in giro gli U2). Un progetto ambizioso...

Per il natale 2019 arriva "The Christmas Present", il suo 12° disco di studio e il suo primo album di Natale - che per molti versi è la logica prosecuzione di quel progetti (che già nel 2013 ebbe un seguito: "Swings Both Ways"): suono retrò, riscoperta del passato musicale e un occhio al presente.

Uno dei miei dischi più belli di di Natale non è un disco di Natale: "Swing when your winning", uscito esattamente 18 anni fa. Robbie Williams si diede allo swing, rileggendo Sinatra e il suo repertorio, con un lavoro perfetto per quella stagione - e che ci aiutò a capire e riposizionare il personaggio.

TRACKLIST

01. Winter Wonderland (02:18)

02. Merry Xmas Everybody (feat. Jamie Cullum) (03:33)

03. Let It Snow! Let It Snow! Let It Snow! (01:57)

04. The Christmas Song (Chestnuts Roasting on an Open Fire) (03:12)

05. Coco's Christmas Lullaby (02:55)

07. Yeah! It's Christmas (02:48)

08. It's a Wonderful Life (feat. Poppa Pete) (02:51)

10. Santa Baby (feat. Helene Fischer) (03:27)

11. Best Christmas Ever (03:45)

12. One Last Christmas (03:33)

13. Coco's Christmas Lullaby Reprise (01:15)

02. Idlewild (04:08)

03. Darkest Night (03:19)

04. Fairytales (feat. Rod Stewart) (03:33)

05. Christmas (Baby Please Come Home) (feat. Bryan Adams) (02:43)

06. Bad Sharon (feat. Tyson Fury) (03:40)

07. Happy Birthday Jesus Christ (03:15)

08. New Year's Day (03:41)

09. Snowflakes (03:41)

12. I Believe in Father Christmas - Bonus Track (03:10)

13. Not Christmas - Bonus Track (03:25)

14. Merry Kissmas - Bonus Track (02:42)

15. It Takes Two (feat. Rod Stewart) - Bonus Track (04:22)

