40 anni di "Lucio Dalla"

Con brani come "Anna e Marco", "Cosa sarà" e "L'anno che verrà" l'eponimo album del 1979 del cantautore bolognese è passato agli annali come una delle prove in studio più rilevanti della carriera di Lucio Dalla: a quarant'anni dalla pubblicazione originale, il disco è tornato nei negozi in versione speciale - "Legacy Edition" - che celebra il talento dell'artista emiliano non solo arricchendo l'uscita con tracce inedite ma tracciando un ideale ponte con la scena musicale tricolore contemporanea.

Oltre alle tracce già presenti nella tracklist, tutte rimasterizzate, "Lucio Dalla - Legacy Edition" include una versione alternativa in studio di “Angeli”, una in inglese di “Stella di mare” e quella da studio di "Ma come fanno i marinai", sempre in duetto con Francesco De Gregori, inserita in origine nel disco dal vivo congiunto "Banana Republic" che i due artisti pubblicarono sempre nel 1979.

Il disco - disponibile in tre versioni: standard, box set con vinile e Cd e LP in pasta bianca, in edizione limitata a 1000 copie - è impreziosito dalle grafiche realizzate per l'occasione dall'illustratore (e già leader degli Altro) Alessandro Baronciani, che ha curato la copertina, le illustrazioni del booklet e le stampe, realizzate in carta speciale, numerate a mano e inserite nelle due versioni in vinile, e dai contributi originali dei cantautori Dente, Dimartino, Colapesce, Colombini e Biancani raccolti dal critico, giornalista e conduttore radiofonico John Vignola.

"Quella canzone iniziava come una lettera e infatti era una lettera al suo migliore amico. Era surreale, non si capiva", ha dichiarato Baronciani a proposito di "L'anno che verrà", uno dei brani più celebri mai firmati da Dalla: "Era poetica, parlava di tutto quello che stava succedendo come se ci dovessimo preparare a qualcosa di ancora più importante e folle. (...) Penso [che "Lucio Dalla"] sia stato veramente il primo disco che ho ascoltato dall'inizio alla fine. Non ho altri ricordi di dischi prima. Di questo album ricordo tutti i testi a memoria e ogni volta che lo ascolto ho sempre la stessa sensazione di stupore surreale".

La rimasterizzazione dell'album e dei tre brani inediti inclusi nella Legacy Edition sono stati realizzati presso il Studi Fonoprint di Bologna da Maurizio Biancani, lo stesso fonico che nel 1979 lavorò con Dalla alla produzione dell'album originale.